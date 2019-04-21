До України йде потепління

Найближчої доби в Україні суха і тепла погода вдень, вночі ще прохолодна, дощі лише на заході.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прогнозом синоптиків, у понеділок, 22 квітня, очікується погода без опадів, лише вночі в західних областях, вдень у карпатському регіоні місцями невеликий дощ. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря на Правобережжі вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°. На Лівобережжі сильні заморозки в повітрі 0-3°; температура вдень 13-18° тепла.

У Києві - без опадів; температура повітря вночі 3-5° тепла, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 22 квітня найвища температура повітря удень була 29° вище нуля в 1950 році, найнижча вночі - 2,3° морозу в 1893 році.

У вівторок, 23 квітня, без опадів, лише на Закарпатті місцями невеликий дощ. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 2-7° тепла, в більшості областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 13-19° тепла.

У Києві - без опадів; температура повітря вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°.