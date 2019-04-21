В Украину идет потепление

В ближайшие сутки в Украине сухая и теплая погода днем, ночью еще прохладная, дожди лишь на западе.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 22 апреля, ожидается погода без осадков, лишь ночью в западных областях, днём в карпатском регионе местами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха на Правобережье ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°. На Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3°; температура днём 13-18° тепла.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 3-5° тепла, днём 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 апреля самая высокая температура воздуха днём была 29° выше нуля в 1950 году, самая низкая ночью - 2,3° мороза в 1893 году.

Во вторник, 23 апреля, без осадков, лишь в Закарпатье местами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-3°; температура днём 13-19° тепла.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём 16-18°.