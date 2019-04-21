До посольства України в Німеччині прийшов голосувати Олег Винник

Посол України в Німеччини Андрій Мельник опублікував фото відомого співака Олега Винника на виборчій дільниці у Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Приємний сюрприз на виборчій дільниці у Берліні - щойно проголосував зірковий співак Олег Винник!", - написав Мельник.

У Німеччині українці сьогодні можуть проголосувати на п’яти виборчих дільницях у Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі і Гамбурзі.

Приємний сюрприз на виборчій дільниці у Берліні - щойно проголосував зірковий співак Олег Винник! Die Stimmung steigt ) pic.twitter.com/rKukkwkQtf — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 21 квітня 2019 р.

В інших країнах українці також активно голосують, зранку спостерігалися черги на виборчих дільницях у Чехії та Польщі.

Загалом у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 101 дільничну комісію. Українці голосують у 72 країнах світу.

У суботу о 23:00 за київським часом, почала роботу виборча дільниця # 900001, розташована у посольстві України в Австралії.

Вибори президента завершаться після закриття останньої дільниці у Сан-Франциско. Голосування там триватиме до 6 ранку за Києвом 22 квітня.