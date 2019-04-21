До посольства України в Німеччині прийшов голосувати Олег Винник
Посол України в Німеччини Андрій Мельник опублікував фото відомого співака Олега Винника на виборчій дільниці у Берліні.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Приємний сюрприз на виборчій дільниці у Берліні - щойно проголосував зірковий співак Олег Винник!", - написав Мельник.
У Німеччині українці сьогодні можуть проголосувати на п’яти виборчих дільницях у Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі і Гамбурзі.
Приємний сюрприз на виборчій дільниці у Берліні - щойно проголосував зірковий співак Олег Винник! Die Stimmung steigt ) pic.twitter.com/rKukkwkQtf— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 21 квітня 2019 р.
В інших країнах українці також активно голосують, зранку спостерігалися черги на виборчих дільницях у Чехії та Польщі.
Загалом у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 101 дільничну комісію. Українці голосують у 72 країнах світу.
У суботу о 23:00 за київським часом, почала роботу виборча дільниця # 900001, розташована у посольстві України в Австралії.
Вибори президента завершаться після закриття останньої дільниці у Сан-Франциско. Голосування там триватиме до 6 ранку за Києвом 22 квітня.
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