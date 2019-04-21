В посольство Украины в Германии пришел голосовать Олег Винник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал фото известного певца Олега Винника на избирательном участке в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приятный сюрприз на избирательном участке в Берлине - только что проголосовал звездный певец Олег Винник", - написал Мельник.

Приємний сюрприз на виборчій дільниці у Берліні - щойно проголосував зірковий співак Олег Винник! Die Stimmung steigt ) pic.twitter.com/rKukkwkQtf — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 21 квітня 2019 р.

В Германии украинцы сегодня могут проголосовать на пяти избирательных участках в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и Гамбурге.

Отметим, что в других странах украинцы также активно голосуют, утром наблюдались очереди на избирательных участках в Чехии и Польше.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок #900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 апреля.