В посольство Украины в Германии пришел голосовать Олег Винник

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 12:41

Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал фото известного певца Олега Винника на избирательном участке в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приятный сюрприз на избирательном участке в Берлине - только что проголосовал звездный певец Олег Винник", - написал Мельник.

В Германии украинцы сегодня могут проголосовать на пяти избирательных участках в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и Гамбурге.

Отметим, что в других странах украинцы также активно голосуют, утром наблюдались очереди на избирательных участках в Чехии и Польше.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок #900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 апреля.

Темы: выборы президента 2019 музыка


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