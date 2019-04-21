У Харкові "замінували" аеропорт, готель і два ТЦ: вибухівки не знайшли

У Харкові поліція перевіряє повідомлення про замінування аеропорту, готелю та двох торгових центрів.

Про це повідомляє поліція області.

"Інформація про закладення вибухівки у міжнародному аеропорту, бізнес-готелі на проспекті Незалежності, торговельних центрах по вулиці Сумській та Героїв Праці надійшла до поліції 21 квітня близько 13:00", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що за адресами виїхали працівники слідчо-оперативних груп та спеціалісти вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

Станом на 15:21 у поліції Харківщини заявили, що інформація щодо мінування аеропорту та одного з торговельних центрів по вул.Героїв Праці не підтвердилась.

"Експерти оглянули близько 56 тисяч кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 5600 громадян. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - зазначили правоохоронці.

Повідомлення про замінування готелю на проспекті Незалежності також не підтвердилося, заявили у поліції.

"Експерти оглянули 1200 кв. метрів приміщень та 3 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 56 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим у поліції Харківщини повідомили, що з 14:40 до 15:30 21 квітня до правоохоронців надійшли електронні повідомлення про закладення вибухівки у готелях на проспекті Гагаріна, вулицях Шевченка, Трінклера та Харківських Дивізій.

"За адресами виїхали працівники слідчо-оперативних груп та спеціалісти вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян, огляд приміщень та прилеглої території. Усі повідомлення зареєстровано у Журналах єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції", - зазначили у поліції.