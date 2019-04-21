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В Харькове "заминировали" аэропорт, отель и два ТЦ: взрывчатки не нашли

Воскресенье, 21 апреля 2019, 15:58

В Харькове полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта, отеля и двух торговых центров. 

Об этом сообщает полиция области.

"Информация о закладке взрывчатки в международном аэропорту, бизнес-отеле на проспекте Независимости, торговых центрах по улице Сумской и Героев Труда поступила в полицию 21 апреля около 13:00", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

По состоянию на 15:21 в полиции Харьковщины заявили, что информация о минировании аэропорта и одного из торговых центров по ул.Героев Труда не подтвердилась. 

"Эксперты осмотрели около 56 тыс. кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 5600 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - отметили правоохранители.

Сообщение о заминировании гостиницы на проспекте Независимости также не подтвердилось, заявили в полиции.

"Эксперты осмотрели 1200 кв. метров помещений и 3000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 56 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в полиции Харьковщины сообщили, что с 14:40 до 15:30 21 апреля в полицию поступили электронные сообщения о закладке взрывчатки в отелях на проспекте Гагарина, улицах Шевченко, Тринклера и Харьковских дивизий.

"По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории. Все сообщения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции", - сообщили правоохранители.

 
 

Украинская правда

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Темы: Харьковполиция
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