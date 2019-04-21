В Харькове полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта, отеля и двух торговых центрах.

Об этом сообщает полиция области.

"Информация о закладке взрывчатки в международном аэропорту, бизнес-отеле на проспекте Независимости, торговых центрах по улице Сумской и Героев Труда поступила в полицию 21 апреля около 13:00", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.