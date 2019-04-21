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У ЦВК оприлюднили явку на 15 годину

Неділя, 21 квітня 2019, 17:18
У ЦВК оприлюднили явку на 15 годину

Станом на 15 годину дня участь у другому турі виборів президента взяли 45,26% виборців.

Про це повідомляється на сайті ЦВК за даними з усіх 199 територіальних виборчих округів.

Найбільша активність виборців у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях, де проголосувало понад 50% виборців.

У Києві станом на 15 годину проголосувало 46,14% виборців.

Нагадаємо:

  • Під час голосування в першому турі виборів президента 31 березня явка станом на 15 годину становила 45,11%.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори президента 2019
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