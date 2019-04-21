У ЦВК оприлюднили явку на 15 годину

Станом на 15 годину дня участь у другому турі виборів президента взяли 45,26% виборців.

Про це повідомляється на сайті ЦВК за даними з усіх 199 територіальних виборчих округів.

Найбільша активність виборців у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях, де проголосувало понад 50% виборців.

У Києві станом на 15 годину проголосувало 46,14% виборців.

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