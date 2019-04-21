У ЦВК оприлюднили явку на 15 годину
Неділя, 21 квітня 2019, 17:18
Станом на 15 годину дня участь у другому турі виборів президента взяли 45,26% виборців.
Про це повідомляється на сайті ЦВК за даними з усіх 199 територіальних виборчих округів.
Найбільша активність виборців у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях, де проголосувало понад 50% виборців.
У Києві станом на 15 годину проголосувало 46,14% виборців.
Нагадаємо:
- Під час голосування в першому турі виборів президента 31 березня явка станом на 15 годину становила 45,11%.
Українська правда