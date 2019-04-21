По состоянию на 15 часов дня участие во втором туре выборов президента приняли 45,26% избирателей.

Об этом сообщается на сайте ЦИК по данным из всех 199 территориальных избирательных округов.

Наибольшая активность избирателей в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях, где проголосовало более 50% избирателей.

В Киеве по состоянию на 15 часов проголосовало 46,14% избирателей.

Напомним: