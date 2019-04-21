По состоянию на 15 часов дня участие во втором туре выборов президента приняли 45,25% избирателей.

Об этом сообщается на сайте ЦИК по данным 193 избирательных округов из 199.

Наибольшая активность избирателей в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях, где проголосовали более 50% избирателей.

В Киеве по состоянию на 15 часов проголосовало 46,14% избирателей.

Напомним: