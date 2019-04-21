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В ЦИК обнародовали явку на 15 часов

Воскресенье, 21 апреля 2019, 17:18
В ЦИК обнародовали явку на 15 часов

По состоянию на 15 часов дня участие во втором туре выборов президента приняли 45,26% избирателей.

Об этом сообщается на сайте ЦИК по данным из всех 199 территориальных избирательных округов.

Наибольшая активность избирателей в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях, где проголосовало более 50% избирателей.

В Киеве по состоянию на 15 часов проголосовало 46,14% избирателей.

Напомним:

  • Во время голосования в первом туре выборов президента 31 марта явка по состоянию на 15 часов составила 45,11%.

Украинская правда
Темы: ЦИКвыборы президента 2019
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