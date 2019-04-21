В ЦИК обнародовали явку на 15 часов
Воскресенье, 21 апреля 2019, 17:18
По состоянию на 15 часов дня участие во втором туре выборов президента приняли 45,26% избирателей.
Об этом сообщается на сайте ЦИК по данным из всех 199 территориальных избирательных округов.
Наибольшая активность избирателей в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях, где проголосовало более 50% избирателей.
В Киеве по состоянию на 15 часов проголосовало 46,14% избирателей.
Напомним:
- Во время голосования в первом туре выборов президента 31 марта явка по состоянию на 15 часов составила 45,11%.
Украинская правда