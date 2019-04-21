ЦИК: На 15 часов уже проголосовали более 45% избирателей
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Воскресенье, 21 апреля 2019, 15:37
По состоянию на 15 часов дня участие во втором туре выборов президента приняли 45,25% избирателей.
Об этом сообщается на сайте ЦИК по данным 193 избирательных округов из 199.
Наибольшая активность избирателей в Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях, где проголосовали более 50% избирателей.
В Киеве по состоянию на 15 часов проголосовало 46,14% избирателей.
Напомним:
- Во время голосования в первом туре выборов президента 31 марта явка по состоянию на 15 часов составила 45,11%.
Украинская правда
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