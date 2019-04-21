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Реклама команди Зеленського в Facebook містить ознаки порушень – ЧЕСНО

Неділя, 21 квітня 2019, 15:39

Активна рекламна кампанія зі сторінки "Команда Зеленського" в Facebook містить ознаки порушення порядку ведення агітації та порушення порядку фінансування виборчої кампанії.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО з посиланням на дані бібліотеки facebook-реклами.

Зазначається, що серед офіційних сторінок у соцмережах в день виборів рекламу транслює лише сторінка "Команда Зеленського". Станом на 12:35 з цієї сторінки розміщено 430 рекламних дописів.

Більшість дописів були розміщені на сторінці у "день тиші", 20 квітня. Разом з тим, низка сторінок також поширює рекламні дописи проти Зеленського та Порошенка.

"Абсолютна більшість активних рекламних дописів зі сторінки "Команда Зеленського" транслюються на конкретні міста й містять заклики йти голосувати та дещо змінене виборче гасло Володимира Зеленського "#зробимойогоразом".

 

Ще частина дописів, також таргетовані на окремі міста та регіони, закликають іти голосувати, якщо виборець не хоче щоб над ним "знущалися ще 5 років".

 

Найсвіжіші рекламні дописи зі сторінки "Команда Зеленського" демонструють черги на закордонних дільницях, а один рекламує рекламний ролик, що закінчується фразою "Другого шансу не буде. Зеленський це я". Кожен з активних рекламних дописів рекламується на суму менше 100 доларів.

 

"Важливо зауважити, що у всіх випадках, згідно із даними бібліотеки facebook-реклами, за поширення дописів платила ГО "Команда Зеленського", однак у доступній фінансовій звітності Зеленського за перший та другий тури виборів відсутні будь-які платежі з виборчого фонду на користь ГО "Команда Зеленського", - йдеться у тексті.

"Найімовірніше це означає, що ця реклама оплачувалася не з виборчого фонду кандидата. Тож активна рекламна кампанія зі сторінки "Команда Зеленського" містить як ознаки порушення порядку ведення агітації, так і порушення порядку фінансування кампанії", - зазначають у ЧЕСНО.

Поряд з цим рух у день виборів зафіксував і іншу рекламу за та проти Зеленського.

Так, рекламу інтерв’ю з Дмитром Гордоном, яка подає як доконаний факт, що Зеленський буде наступним президентом транслює в Youtube телеканал НАШ.

 

Також ЧЕСНО зафіксував рекламу проти Зеленського.

"Ще в день тиші новинне видання "1NEWS" розмістило на своїй сторінці рекламний допис із фрагментом розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо сфер впливу у виборчому штабі Зеленського. У поширення цього допису 20 квітня вклали від 500 до 999 доларів, а вже в день виборів від 1000 до 5000 доларів. Інших активних рекламних дописів на цій сторінці немає", - пише ЧЕСНО.

 

Зазначається, що в день виборів активна рекламна кампанія проти Зеленського ведеться і зі сторінки організації "Відсіч".

Вартість кожного ролика проти Зеленського - менше 100 доларів. Згідно із даними facebook-бібліотеки, оплачує цю рекламу користувач із ім’ям Artur Pereverziev.

ЧЕСНО зазначає, що більшість основних facebook-сторінок, з яких впродовж кампанії транслювалася реклама за чи проти політиків, у день виборів реклами не розміщували.

 

"Офіційні сторінки Петра Порошенка на момент виходу публікації не містять активних рекламних дописів. ЧЕСНО зафіксували лише один активний рекламних допис проти Порошенка вартістю менше 100 доларів", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019рекламасоцмережіагітація
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