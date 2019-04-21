Реклама команды Зеленского в Facebook содержит признаки нарушений - ЧЕСНО

Активная рекламная кампания со страницы "Команда Зеленского" в Facebook содержит признаки нарушения порядка ведения агитации и нарушения порядка финансирования избирательной кампании.

Об этом сообщает движение ЧЕСНО со ссылкой на данные библиотеки facebook-рекламы.

Отмечается, что среди официальных страниц в соцсетях в день выборов рекламу транслирует только страница "Команда Зеленского". По состоянию на 12:35 с этой страницы размещено 430 рекламных сообщений.

Большинство сообщений были размещены на странице в "день тишины", 20 апреля. Вместе с тем, ряд страниц также распространяет рекламные сообщения против Зеленского и Порошенко.

"Абсолютное большинство активных рекламных сообщений со страницы "Команда Зеленского" транслируются на конкретные города и содержат призывы идти голосовать и несколько измененный избирательный лозунг Владимира Зеленского "#зробимойогоразом".

Еще часть сообщений, также таргетированных на отдельные города и регионы, призывают идти голосовать, если избиратель не хочет, чтобы над ним "издевались еще 5 лет".

Самые свежие рекламные сообщения со страницы "Команда Зеленского" демонстрируют очереди на зарубежных участках, а один рекламирует рекламный ролик, который заканчивается фразой "Второго шанса не будет. Зеленский это я". Каждый из активных рекламных сообщений рекламируется на сумму менее 100 долларов.

"Важно отметить, что во всех случаях, по данным библиотеки facebook-рекламы, за распространение сообщений платила ОО "Команда Зеленского", однако в доступной финансовой отчетности Зеленского за первый и второй туры выборов отсутствуют какие-либо платежи из избирательного фонда в пользу ОО "Команда Зеленского", - говорится в тексте.

"Скорее всего, это означает, что эта реклама оплачивалась не из избирательного фонда кандидата. Поэтому активная рекламная кампания со страницы "Команда Зеленского" содержит как признаки нарушения порядка ведения агитации, так и нарушения порядка финансирования кампании", - отмечают в ЧЕСНО.

Наряду с этим движение в день выборов зафиксировало и другую рекламу за и против Зеленского.

Так, рекламу интервью с Дмитрием Гордоном, которая подает как свершившийся факт, что Зеленский будет следующим президентом транслирует в Youtube телеканал НАШ.

Также ЧЕСНО зафиксировал рекламу против Зеленского.

"Еще в день тишины новостное издание "1NEWS" разместило на своей странице рекламное сообщение с фрагментом расследования программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" относительно сфер влияния в избирательном штабе Зеленского. В распространение этого сообщения 20 апреля вложили от 500 до 999 долларов, а уже в день выборов от 1000 до 5000 долларов. Других активных рекламных сообщений в этой странице нет", - пишет ЧЕСНО.

Отмечается, что в день выборов активная рекламная кампания против Зеленского ведется и со страницы организации "Відсіч".

Стоимость каждого ролика против Зеленского - менее 100 долларов. Согласно данным facebook-библиотеки, оплачивает эту рекламу пользователь с именем Artur Pereverziev.

ЧЕСНО отмечает, что большинство основных facebook-страниц, с которых в течение кампании транслировалась реклама за или против политиков, в день выборов рекламы не размещали.

"Официальные страницы Петра Порошенко на момент выхода публикации не содержат активных рекламных сообщений. ЧЕСНО зафиксировали только одно активное рекламное сообщение против Порошенко стоимостью менее 100 долларов", - говорится в сообщении.