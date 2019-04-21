Українцям у Шрі-Ланці дали рекомендації, загиблих уже 207

Громадянам України, які знаходяться в Шрі-Ланці, рекомендували пильно стежити за новинами та уникати місця масового скупчення людей. Наразі в республіці в результаті вибухів загинуло 207 осіб.

Про це повідомив "Українській правді" заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Відзначається, що низка вибухів, що сталися 21 квітня в столиці Шрі-Ланки місті Коломбо та його передмістях, спричинили чисельні жертви серед мирного населення та іноземних туристів. Зокрема, за даними Newsfirst, загинуло 207 осіб.

"Громадянам України, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендується виявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей та уважно відстежувати подальший розвиток ситуації в країні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, при плануванні поїздок до Шрі-Ланки українцям рекомендували відстежувати повідомлення компетентних органів країни.

Українців закликали постійно мати при собі документи, які посвідчують особу та підтверджують законність перебування в Шрі-Ланці, а також виконувати вказівки місцевих правоохоронців та військових.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю громадян України закликали невідкладно звертатися до консульської служби.

З 18.00 у країні ввели комендантську годину, спостерігаються ускладнення з мобільним зв’язком, не працюють соціальні мережі, ускладнений рух громадського транспорту.

Пасажирів міжнародного аеропорту Коломбо попередили про можливі затримки при проходженні безпекового контролю при вильоті та рекомендують прибувати в аеропорт не пізніше, ніж за 4 години до відльоту.

В українському відомстві зазначили, що станом на 15:30 відомо про 8 вибухів у трьох центральних готелях Коломбо ("Кінгсберрі", "Шангрі-Ла" та "Сіннамон Гранд"), а також в 3 католицьких церквах, зокрема, у соборах Святого Антонія в центрі столиці, святого Себастіана в передмісті Негомбо та у католицькій церкві в місті Баттікалоа.

За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.

Водночас, у результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.