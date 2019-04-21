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Украинцам в Шри-Ланке дали рекомендации, погибших уже 207

Воскресенье, 21 апреля 2019, 16:10

Гражданам Украины, которые находятся в Шри-Ланке, рекомендовали пристально следить за новостями и избегать места массового скопления людей. Сейчас в республике в результате взрывов погибли 207 человек.

Об этом сообщил "Украинской правде" заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Отмечается, что ряд взрывов, произошедших 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и его пригородах, вызвал многочисленные жертвы среди мирного населения и иностранных туристов. В частности, по данным Newsfirst, погибло 207 человек.

"Гражданам Украины, которые находятся в Шри-Ланке, рекомендуется проявлять повышенную бдительность, внимательно следить за новостями и рекомендациями местных органов власти, избегать мест массового скопления людей и внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации в стране", - говорится в сообщении.

Кроме того, при планировании поездок в Шри-Ланку украинцам рекомендовали отслеживать сообщения компетентных органов страны.

Украинцев призвали постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность пребывания в Шри-Ланке, а также выполнять указания местных правоохранителей и военных.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью граждан Украины призвали безотлагательно обращаться в консульскую службу.

С 18.00 в стране ввели комендантский час, наблюдаются осложнения с мобильной связью, не работают социальные сети, затруднено движение общественного транспорта.

Пассажиров международного аэропорта Коломбо предупредили о возможных задержках при прохождении безопасности контроля при вылете и рекомендуют прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4 часа до отлета.

В украинском ведомстве отметили, что по состоянию на 15:30 известно о 8 взрывах в трех центральных отелях Коломбо ("Кингсберри", "Шангри-Ла" и "Синнамон Гранд"), а также в 3 католических церквях, в частности, в соборах Святого Антония в центре столицы, святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.

В то же время, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Украинская правда
Темы: Украина
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