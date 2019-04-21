Інтерв’юерів Національного екзит-полу не пустили на 6 дільниць

На шести виборчих дільницях України під час другого туру президентських виборів не дозволили працювати інтерв’юерам Національного екзит-полу.

Про це заявив голова Наглядової ради Національного екзит-полу'2019, що проводиться Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, Євген Бистрицький, повідомляє Укрінформ.

"Що неприємно і що залежить від неосвіченості керівників виборчих дільниць, – за даними КМІС, на шість дільниць не допустили представників екзит-полу. Це невігластво, бо екзит-пол не працює всередині дільниць, а на виході з них", – сказав Бистрицький.

Зі свого боку PR-менеджер КМІСу Тетяна Пясковська уточнила, що голова дільниці №210328 на Закарпатті заборонила працювати екзит-полу, хоча після пояснень робота інтерв’юерів була відновлена, при цьому передача даних не проводитиметься до 17:00.

Схожа ситуація була й у Черкасах: на дільниці 711014 голова комісії не дозволила проводити екзит-пол: вона наполягала на пред’явленні інтерв’юерами бейджиків із фото та іменних листів.

Разом з тим вона уточнила, що опитування проводяться на 300 дільницях, тобто по 150 для кожної соціологічної компанії: КМІСу та Центру Разумкова.

"По дві-три особи працюють на кожній дільниці. Загалом задіяно близько 750 інтерв’юерів, які пройшли спеціальне навчання", - сказала Пясковська.

Обсяг вибірки становить близько 13 000 респондентів, а похибка опитування – не більше 2%.

Реалізація цього проекту проходить під контролем Наглядової ради, до складу якої увійшли лідери громадських організацій, провідні українські експерти та журналісти.

У свою чергу директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна зауважила, що Національний екзит-пол має незалежне фінансування, яке не пов’язане з жодною з політичних сил.

Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська також звернула увагу, що наразі відсутні системні порушення, які могли б вплинути на результат голосування.

Національний екзит-пол здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.