Интервьюеров Национального экзит-пола не пустили на 6 участков

На шести избирательных участках Украины во время второго тура президентских выборов не позволили работать интервьюерам Национального экзит-пола.

Об этом заявил председатель Наблюдательного совета Национального экзит-пола 2019, который проводится Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, Евгений Быстрицкий, сообщает Укринформ.

"Что неприятно и зависит от необразованности руководителей избирательных участков, - по данным КМИС, на шесть участков не допустили представителей экзит-пола. Это невежество, ибо экзит-пол не работает внутри участков, а на выходе из них", - сказал Быстрицкий.

Со своей стороны PR-менеджер КМИС Татьяна Пясковская уточнила, что председатель участка №210328 на Закарпатье запретила работать экзит-полу, хотя после объяснений работа интервьюеров была восстановлена, при этом передача данных не будет проводиться до 17:00.

Похожая ситуация была и в Черкассах: на участке 711014 председатель комиссии не позволила проводить экзит-полу: она настаивала на предъявлении интервьюерами бейджиков с фото и именных писем.

Вместе с тем она уточнила, что опросы проводятся на 300 участках, то есть по 150 для каждой социологической компании: КМИС и Центра Разумкова.

"По два-три человека работают на каждом участке. В общем задействовано около 750 интервьюеров, которые прошли специальное обучение", - сказала Пясковская.

Объем выборки составляет около 13 000 респондентов, а погрешность опроса - не более 2%.

Реализация проекта проходит под контролем Наблюдательного совета, в состав которого вошли лидеры общественных организаций, ведущие украинские эксперты и журналисты.

В свою очередь директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что Национальный экзит-пол имеет независимое финансирование, которое не связано ни с одной из политических сил.

Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская также обратила внимание, что в настоящее время отсутствуют системные нарушения, которые могли бы повлиять на результат голосования.

Национальный экзит-пол осуществляется при финансовой поддержке международных доноров: Программы содействия общественной активности "Долучайся!", Финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.