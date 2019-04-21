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У штабі Зеленського інтригують з кандидатурами міністрів: "до інавгурації можуть не дожити"

Неділя, 21 квітня 2019, 17:15
У штабі Зеленського інтригують з кандидатурами міністрів: до інавгурації можуть не дожити
Ельдар Сарахман, УП

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського не називають прізвищ претендентів на посади голів Міноборони, МЗС і СБУ, оскільки це "небезпечно для кандидатів".

Про це в коментарі журналістам 21 квітня заявив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє "Liga.net".

"Це небезпечно для кандидатів - до інавгурації можуть не дожити, і взагалі це прерогатива президента", - заявив Разумков.

На питання, чи ведуться переговори з відповідними кандидатами, він зазначив: "Я не маю права це коментувати ... Це все ж таки прерогатива президента країни".

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Нагадаємо, 

  • Кандидат в президенти Володимир Зеленський до останнього не оприлюднював свою команду, зробивши це лише за кілька днів до другого туру виборів - в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" ввечері 18 квітня. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019Зеленський
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