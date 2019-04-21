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В штабе Зеленского интригуют с кандидатурами министров: "до инаугурации могут не дожить"

Воскресенье, 21 апреля 2019, 17:15
В штабе Зеленского интригуют с кандидатурами министров: до инаугурации могут не дожить
Эльдар Сарахман, УП

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского не называют фамилии претендентов на должности глав Минобороны, МИД и СБУ, поскольку это "опасно для кандидатов". 

Об этом в комментарии журналистам 21 апреля заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает "Liga.net".

"Это опасно для кандидатов - до инаугурации могут не дожить, и вообще это прерогатива президента", - заявил Разумков.

На вопрос, ведутся ли переговоры с соответствующими кандидатами, он отметил: "Я не вправе это комментировать... Это все-таки прерогатива президента страны".

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Напомним,

  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский до последнего не обнародовал свою команду, сделав это всего за несколько дней до второго тура выборов - в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" вечером 18 апреля.

Темы: выборы президента 2019Зеленский
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