В штабе Зеленского интригуют с кандидатурами министров: "до инаугурации могут не дожить"

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 17:15

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского не называют фамилии претендентов на должности глав Минобороны, МИД и СБУ, поскольку это "опасно для кандидатов". 

Об этом в комментарии журналистам 21 апреля заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает "Liga.net".

"Это опасно для кандидатов - до инаугурации могут не дожить, и вообще это прерогатива президента", - заявил Разумков.

На вопрос, ведутся ли переговоры с соответствующими кандидатами, он отметил: "Я не вправе это комментировать... Это все-таки прерогатива президента страны".

Темы: выборы президента 2019 Зеленский


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