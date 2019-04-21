Порушення на виборах: 938 повідомлень, 12 кримінальних проваджень

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Неділя, 21 квітня 2019, 17:49

Поліція отримала майже 940 повідомлень, пов’язаних з порушеннями від час виборчого процесу, за фактами відкрито 12 кримінальних проваджень та складено 13 адмінпротоколів.

Такі дані станом на 17:00 оприлюднили у Департаменті комунікації Нацполіції України. 

"До поліції надійшло 938 повідомлення про події, пов’язані з виборами. По 12 фактах відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у повідомленні.

10 кримінальних проваджень відкриті за ст.158 КК (Незаконне використання виборчого бюлетеня), два - за ст.259 КК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищенні або пошкодження об’єктів власності). 

 
 

Найбільше повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, надійшло у Києві, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. 

"За десятьма повідомленнями відомості внесено до ЄРДР: 8 – за ст.158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня) КК України (по 2 – Івано-Франківська та Запорізька області, по 1 – Київська, Донецька, Закарпатська та Черкаська) та 2 – за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) КК України (Донецька та Херсонська області)", - повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

У свою чергу у  ГМ "Опора" заявили, що у порівнянні із першим туром голосування та позачерговими виборами президента України спостерігачі констатують зменшення інтенсивності порушень, вчинених суб’єктами виборчого процесу між 8:00 та 12:00 дня голосування.

"Це може засвідчувати  належну організацію голосування та профілактичну роль попередніх зусиль Нацполіції у сфері протидії, виявлення та розслідування виборчих злочинів", - зазначили в ОПОРІ. 

За даними експертів, станом на 12:00 неділі лише на 2,2% дільниць було зафіксовано факти демонстрації виборцем заповненого бюлетеня, що належить до порушень таємниці голосування.  

"Під час першого туру такі інциденти були зафіксовані на 5,9% дільниць ... На 96,4% виборчих дільниць бюлетені видавались громадянам без порушення законодавства.  Спроби отримати або видати виборчі бюлетені без паспорта або незаконно надати бюлетень іншій особі мали місце на 3,6% дільниць. Під час першого туру виборів такі випадки виявлялись на 9% дільниць", - повідомили в ОПОРІ. 

На 0,9% дільниць було зафіксовано випадки фотографування виборцями своїх бюлетенів.  Під час першого туру факти фотографування виборчих бюлетенів мали місце на 2,2% виборчих дільниць. 

"На всіх виборчих дільницях, охоплених репрезентативним спостереженням, не виявлено фактів незаконного вкидання бюлетенів", - заявили спостерігачі. 

Українська правда

Теми: вибори президента 2019 поліція кримінал


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