Нарушения на выборах: 938 сообщений, 12 уголовных производств

Полиция получила почти 940 сообщений, связанных с нарушениями от избирательного процесса, по фактам открыто 12 уголовных производств и составлено 13 админпротоколов.

Такие данные по состоянию на 17:00 обнародовали в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

"В полицию поступило 938 сообщения о событиях, связанных с выборами. По 12 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

10 уголовных производств открыты по ст.158 УК (незаконное использование избирательного бюллетеня), два - по ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

Больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

"По десяти сообщениям сведения внесены в ЕРДР: 8 - по ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) УК Украины (по 2 - в Ивано-Франковской и Запорожской области, по 1 - в Киевской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской) и 2 - по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины (Донецкая и Херсонская области)", - сообщил советник министра внутренних дел Шкиряк.

В Центризбиркоме заявили, что в ЦИК не поступали жалобы о прохождении избирательного процесса.

"В ЦИК на данный момент не поступило никаких жалоб по избирательному процессу", - заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая на брифинге в воскресенье, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, имеют место типичные сообщения в правоохранительные органы по различным нарушениям, "но они не системные и их меньше, чем было в первом туре".

По словам Бернацкой, выборы проходят в штатном режиме, "не фиксируются системные нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования".

В свою очередь в "ОПОРЕ" заявили, что по сравнению с первым туром голосования и внеочередными выборами президента Украины наблюдатели констатируют уменьшение интенсивности нарушений, совершенных субъектами избирательного процесса между 8:00 и 12:00 дня голосования.

"Это может свидетельствовать о надлежащей организации голосования и профилактической роли предыдущих усилий Нацполиции в сфере противодействия, выявления и расследования избирательных преступлений", - отметили в ОПОРЕ.

По данным экспертов, по состоянию на 12:00 воскресенья лишь на 2,2% участков были зафиксированы факты демонстрации избирателем заполненного бюллетеня, что относится к нарушению тайны голосования.

"Во время первого тура такие инциденты были зафиксированы на 5,9% участков ... На 96,4% избирательных участков бюллетени выдавались гражданам без нарушения законодательства. Попытки получить или выдать избирательные бюллетени без паспорта или незаконно предоставить бюллетень другому лицу имели место на 3,6% участков. Во время первого тура выборов такие случаи выявлялись на 9% участков ", - сообщили в ОПОРЕ.

На 0,9% участков были зафиксированы случаи фотографирования избирателями своих бюллетеней. Во время первого тура факты фотографирования имели место на 2,2% избирательных участков.

"На всех избирательных участках, охваченных репрезентативным наблюдениям, не выявлено фактов незаконного вбрасывания бюллетеней", - заявили наблюдатели.