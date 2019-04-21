Данилюк про своє керування МЗС: "Мене це не цікавить"

Представник команди кандидата у президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив що його "не цікавить" можливе призначення на посаду глави МЗС у разі перемоги Зеленського на виборах-2019.

Про це Данилюк заявив у коментарі журналісту "Української правди".

"Я є спеціалістом більше по внутрішніх перетворенням, реформам... І перед тим, як будувати зовнішні альянси, треба показати, що Україна дійсно змінюється, що тут відбуваються серйозні реформи. Усе, що не було зроблено за попередньої влади - а ми розуміємо, що це вже - попередня влада... - це потрібно буде зробити. Тоді і зовнішня політика буде успішною", - заявив Данилюк.

На питання, чи він готовий до роботи в уряді Гройсмана, Данилюк заявив "Я двічі в одну й ту саму воду не входжу".

"Ми розуміємо, що це - тимчасовий уряд, і зараз важливо дивитися у майбутнє - яким буде новий уряд і що може зробити новообраний президент в плані того, що від нього очікують люди", - зазначив він.

Данилюк додав, що його роль у новій команді "буде залежати від якості команди".

"Для мене це принципово. ... Дуже складно змінювати країну, коли цим займаються лише декілька людей. Тому коли я побачу усю команду - а зараз це питання навіть не обговорюється, коли її буде створено - тоді я і буду вирішувати, якщо буде пропозиція - погоджуватися на неї, чи ні", - заявив Данилюк.

"Зараз триває процес перемоги... Формування команди - наступний крок", - підсумував він.

Він також висловив переконання, що за попередньої влади до "людей, які представляли Україну, не було довіри" під час зустрічей на найвищому рівні.

"Відчувалося, що людина представляє ... свої інтереси, або приховує свої інтереси, ... а говорить про те, що потрібна підтримка реформ. Ми хочемо перебудувати цей підхід", - заявив Данилюк.

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