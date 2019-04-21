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У Берегові побилася майже сотня ромів – ЗМІ

Неділя, 21 квітня 2019, 19:20

У Закарпатській області у місті Берегове через внутрішні суперечки сталася бійка, у якій взяли участь майже сотня людей.

Про це місцевому виданню Mukachevo.net повідомили джерела в поліції.

Відзначається, що подія трапилася 21 квітня, буквально протягом 1-2 годин у Берегові поблизу окремого хутору.

"До місцевих ромів прийшли виясняти стосунки роми із сусіднього села Яноші", - повідомили у ЗМІ.

Також повідомляється, що у Берегівську ЦРЛ поступають потерпілі, яких кілька десятків.

Водночас, у поліції Закарпаття, яка підтвердила виданню інформацію про бійку, повідомили, що офіційно у берегівську лікарню звернулась лише 1 людина.

"Сьогодні, 21 квітня, о 13:31 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що у місті Берегове у таборі відбувається бійка між особами. На місце було відправлено слідчо-оперативну групу", - зазначили правоохоронці.

У поліції додали, що провадження за статтею 296 ККУ (хуліганство) зареєстрували ще 20 квітня, адже в суботу сталася перша частина бійки.

Офіційно на сайті поліції області повідомлення про бійку немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: бійкаЗакарпаттяполіція
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