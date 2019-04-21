У Берегові побилася майже сотня ромів – ЗМІ

21691 перегляд
Неділя, 21 квітня 2019, 19:20

У Закарпатській області у місті Берегове через внутрішні суперечки сталася бійка, у якій взяли участь майже сотня людей.

Про це місцевому виданню Mukachevo.net повідомили джерела в поліції.

Відзначається, що подія трапилася 21 квітня, буквально протягом 1-2 годин у Берегові поблизу окремого хутору.

"До місцевих ромів прийшли виясняти стосунки роми із сусіднього села Яноші", - повідомили у ЗМІ.

Також повідомляється, що у Берегівську ЦРЛ поступають потерпілі, яких кілька десятків.

Водночас, у поліції Закарпаття, яка підтвердила виданню інформацію про бійку, повідомили, що офіційно у берегівську лікарню звернулась лише 1 людина.

"Сьогодні, 21 квітня, о 13:31 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що у місті Берегове у таборі відбувається бійка між особами. На місце було відправлено слідчо-оперативну групу", - зазначили правоохоронці.

У поліції додали, що провадження за статтею 296 ККУ (хуліганство) зареєстрували ще 20 квітня, адже в суботу сталася перша частина бійки.

Офіційно на сайті поліції області повідомлення про бійку немає.

Теми: бійка Закарпаття поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В центрі Києва побились фани "Динамо" і "Айнтрахту" 14 лютого 2019, 02:47
Новини дня: про Азарова, бійку в Раді та вимогу до УПЦ МП перейменуватися 20 грудня 2018, 21:55
У ВР побилися Опоблок і коаліція 20 грудня 2018, 13:53
Усі новини
Головні новини
ЦВК підрахувала 5% протоколів
Соціологи показали остаточні дані екзит-полу
Зеленський розповів, як він будуватиме стосунки з Росією
Зеленський дав зрозуміти, що Луценко втратить посаду
Усі новини
дослідження

Багатозадачність руйнує наш мозок

їжа

7 овочів, які варто почати їсти, хоч ви їх і ненавидите

Фото

10 кумедних коміксів про вагітність

здоров'я

7 найбільш поширених міфів про дієти