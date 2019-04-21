В Берегово подралась почти сотня ромов – СМИ

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 19:20

В Закарпатской области в городе Берегово из-за внутренних споров произошла драка, в которой приняли участие около сотни человек.

Об этом местному изданию Mukachevo.net сообщили источники в полиции.

Отмечается, что происшествие случилось 21 апреля, буквально в течение 1-2 часов в Берегово вблизи отдельного хутора.

"К местным ромам пришли выяснять отношения ромы из соседнего села Яноши", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что в Береговскую ЦРБ поступают пострадавшие, которых несколько десятков.

В то же время, в полиции Закарпатья, которая подтвердила изданию информацию о драке, сообщили, что официально в Береговскую больницу обратился только 1 человек.

"Сегодня, 21 апреля, в 13:31 на линию "102" поступило сообщение о том, что в городе Берегово в лагере происходит драка между лицами. На место была отправлена следственно-оперативная группа", - отметили правоохранители.

В полиции добавили, что производство по статье 296 УК (хулиганство) зарегистрировали еще 20 апреля, ведь в субботу произошла первая часть драки.

Официально на сайте полиции области сообщения о драке нет.

Темы: драка Закарпатье полиция


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