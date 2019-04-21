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Джемілєв назвав кількість голосуючих з окупованого Криму: 700-800

Неділя, 21 квітня 2019, 19:36

На виборах у другому турі проголосували близько 3,5 тисяч мешканців окупованого Криму і Севастополя, включаючи тих, хто живе на материковій Україні.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, пише "Укрінформ". 

"Людям, щоб проголосувати, потрібно виїжджати двічі: приїхати, зареєструватися, потім поїхати, знову приїхати. Величезні черги. І також великі ризики... Тому великого числа виборців з окупованого Криму ми не очікуємо", - зазначив Джемілєв. 

За його даними, виїхали з окупованого півострова з метою проголосувати близько 800 осіб.

"Я знаю статистику: десь 3500 осіб, вихідців з Криму, в тому числі і ті, які тут (на материковій Україні - ред.)... З Криму безпосередньо, по-моєму, виїхали десь 700-800 людей", - повідомив він. 

Раніше у Держприкордонслужбі України повідомили, що контрольні пункти пропуску з тимчасово окупованим Кримом працюють у штатному режимі, нестандартних чи конфліктних ситуацій, а також провокацій з боку окупантів не зафіксовано.

"Разом з тим, за інформацією громадян, які перетинають адмінмежу в напрямку материкової частини України, окупанти знову проводять опитування з метою встановлення чи будуть проїжджаючи голосувати, в якому населеному пункті, за якого кандидата та на якій виборчій дільниці", - зазначали у ДПСУ.

Теми: вибори президента 2019КримокупаціяДжемілєв
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