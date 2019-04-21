Джемилев назвал количество голосующих из оккупированного Крыма: 700-800

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 19:36

На выборах во втором туре проголосовали около 3500 жителей оккупированного Крыма и Севастополя, включая тех, кто живет на территории материковой Украины.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, пишет "Укринформ".

"Людям, чтобы проголосовать, нужно выезжать дважды: приехать, зарегистрироваться, потом поехать снова приехать. Огромные очереди. И также большие риски ... Поэтому большого числа избирателей из оккупированного Крыма мы не ожидаем", - отметил Джемилев.

По его данным, выехали с оккупированного полуострова с целью проголосовать около 800 человек.

"Я знаю статистику: где-то 3500 человек, выходцев из Крыма, в том числе и те, которые здесь (на материковой Украине - ред.)... Из Крыма непосредственно, по-моему, выехали где-то 700-800 человек", - сообщил он.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что контрольные пункты пропуска с временно оккупированным Крымом работают в штатном режиме, нестандартных или конфликтных ситуаций, а также провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Вместе с тем, по информации граждан, пересекающих админмежах в направлении материковой части Украины, оккупанты снова проводят опрос с целью установления будут проезжая голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на избирательном участке", - отмечали в ГНАУ.

Темы: выборы президента 2019 Крым оккупация Джемилев


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