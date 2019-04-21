ЕКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОКАЗУЄ ПРИГОЛОМШЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

У другому турі президентських виборів 2019 року переміг шоумен Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати Національного екзит-полу станом на 18.00, оприлюднені після закриття виборчих дільниць в Україні.

За Зеленського віддали голоси 73.2% опитаних українців.

Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 25.3% електоральної підтримки.

Зіпсували бюлетень 1,5%.

Електоральна картина по регіонах:

На Заході Зеленський переміг із результатом 57%, Порошенко набрав 41,3%, 1,8 опитаних зіпсували бюлетень.

Центр: Зеленський – 70,3%, Порошенко – 28,0%, зіпсували бюлетень 1,7%.

Південь: Зеленський – 85,4%, Порошенко – 13,4%, зіпсували бюлетень 1,1%

Схід: Зеленський –87,7% Порошенко –11,2%, зіпсували бюлетень 1,1%

Похибка – не більше 2,5 відсотка.

Остаточні результати Національного екзит-полу стануть відомими о 22.00.

Національний екзит-пол проводили "Демініціативи", КМІС та Центр Разумкова.