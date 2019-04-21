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ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ ПОКАЗЫВАЕТ ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Воскресенье, 21 апреля 2019, 20:00
ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ ПОКАЗЫВАЕТ ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Во втором туре президентских выборов 2019 года победил шоумен Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, обнародованные после закрытия избирательных участков в Украине.

За Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев.

Действующий глава государства Петр Порошенко получил 25.3% электоральной поддержки.

Испортили бюллетень 1,5%.

Электоральная картина по регионам:

На Западе Зеленский победил с результатом 57%, Порошенко набрал 41,3%, 1,8 опрошенных испортили бюллетень.

Центр: Зеленский - 70,3%, Порошенко - 28,0%, испортили бюллетень 1,7%.

Юг: Зеленский - 85,4%, Порошенко - 13,4%, испортили бюллетень 1,1%.

Восток: Зеленский - 87,7% Порошенко -11,2%, испортили бюллетень 1,1%

Погрешность - не более 2,5 процента.

 

Окончательные результаты Национального экзит-пола станут известны в 22.00.

Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019
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