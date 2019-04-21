ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ ПОКАЗЫВАЕТ ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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Воскресенье, 21 апреля 2019, 20:00
Во втором туре президентских выборов 2019 года победил шоумен Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, обнародованные после закрытия избирательных участков в Украине.
За Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев.
Действующий глава государства Петр Порошенко получил 25.3% электоральной поддержки.
Испортили бюллетень 1,5%.
Окончательные результаты Национального экзит-пола станут известны в 22.00.
Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.
Украинская правда
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