ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ ПОКАЗЫВАЕТ ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Во втором туре президентских выборов 2019 года победил шоумен Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, обнародованные после закрытия избирательных участков в Украине.

За Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев.

Действующий глава государства Петр Порошенко получил 25.3% электоральной поддержки.

Испортили бюллетень 1,5%.

Окончательные результаты Национального экзит-пола станут известны в 22.00.

Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.