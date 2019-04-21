ЭКЗИТ-ПОЛ: ЗЕЛЕНСКИЙ ПОКАЗЫВАЕТ ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 20:00

Во втором туре президентских выборов 2019 года победил шоумен Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, обнародованные после закрытия избирательных участков в Украине.

За Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев.

Действующий глава государства Петр Порошенко получил 25.3% электоральной поддержки.

Испортили бюллетень 1,5%.

Окончательные результаты Национального экзит-пола станут известны в 22.00.

Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019


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