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"Мінування" у Львові не підтвердилися, у Києві - 5 "замінованих" церков і маркети 

Неділя, 21 квітня 2019, 20:12

Жодне з повідомлень про "мінування" у Львові не підтвердилося, у Києві поліція перевіряє інформацію про "мінування" 5 церков та супермаркетів "Ашан".

За даними управління поліції у Львівській обл., 21 квітня у період з 13:20 до 17:30 до поліції надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування об’єктів у Львові - двох торгівельно-розважальних центрів, вокзалу та двічі – Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

"Правоохоронці встановлюють особи анонімів, котрі надали неправдиві повідомлення", - йдеться у повідомленні

У Києві поліція перевіряє повідомлення про мінування п'яти церков та гіпермаркетів "Ашан" у Києві та Дніпрі. З "замінованих" приміщень проводиться евакуація. 

Як повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, за минулу добу до поліції надійшло 18 повідомлень про замінування - у Харкові 9, у Львові - 4, в Одесі - 3, у  Волновасі Донецької обл. - 1, у м.Нова Каховка Херсонської обл. - 1. 

"Мінували" буквально все підряд: від об’єктів транспортної і торговельної інфраструктури – до гідроелектростанцій і виборчих дільниць.  Проведеними перевірками підрозділами кінологів та вибухотехніків вибухонебезпечних предметів не виявлено", - зазначив Тракало.

За фактами поліція відкрила 4 кримінальних провадження за ч.1 ст.259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). 

За інформацією правоохоронців, повідомлення про замінування здебільшого надходили з окупованих територій, а також з Російської Федерації. 

"Станом на зараз маємо нові "анонімки" про замінування 5 культових споруд у Києві, а також низки об’єктів торговельної сфери Києва, Київської обл. та Дніпра. На місці працюють кінологи та вибухотехніки", - повідомив речник Нацполіції. 

Згодом глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що поліція протягом доби отримала 22 повідомлення про замінування. 

Українська правда

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Теми: КиївЛьвівполіція
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