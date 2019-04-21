"Мінування" у Львові не підтвердилися, у Києві - 5 "замінованих" церков і маркети
Жодне з повідомлень про "мінування" у Львові не підтвердилося, у Києві поліція перевіряє інформацію про "мінування" 5 церков та супермаркетів "Ашан".
За даними управління поліції у Львівській обл., 21 квітня у період з 13:20 до 17:30 до поліції надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування об’єктів у Львові - двох торгівельно-розважальних центрів, вокзалу та двічі – Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.
"Правоохоронці встановлюють особи анонімів, котрі надали неправдиві повідомлення", - йдеться у повідомленні.
У Києві поліція перевіряє повідомлення про мінування п'яти церков та гіпермаркетів "Ашан" у Києві та Дніпрі. З "замінованих" приміщень проводиться евакуація.
Як повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, за минулу добу до поліції надійшло 18 повідомлень про замінування - у Харкові 9, у Львові - 4, в Одесі - 3, у Волновасі Донецької обл. - 1, у м.Нова Каховка Херсонської обл. - 1.
"Мінували" буквально все підряд: від об’єктів транспортної і торговельної інфраструктури – до гідроелектростанцій і виборчих дільниць. Проведеними перевірками підрозділами кінологів та вибухотехніків вибухонебезпечних предметів не виявлено", - зазначив Тракало.
За фактами поліція відкрила 4 кримінальних провадження за ч.1 ст.259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).
За інформацією правоохоронців, повідомлення про замінування здебільшого надходили з окупованих територій, а також з Російської Федерації.
"Станом на зараз маємо нові "анонімки" про замінування 5 культових споруд у Києві, а також низки об’єктів торговельної сфери Києва, Київської обл. та Дніпра. На місці працюють кінологи та вибухотехніки", - повідомив речник Нацполіції.
Згодом глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що поліція протягом доби отримала 22 повідомлення про замінування.
Сергій #Князєв підтвердив, що сьогодні на виборчих дільницях померло двоє громадян, у Волновасі та Тернопільській області.— МВС України (@MVS_UA) 21 квітня 2019 р.
Він зазначив, що із 22 повідомлень про замінування, об’єктами атак були – Харківський та Львівський аеропорти, супермаркети, культові православні споруди. pic.twitter.com/Ky7Kf6NYtI