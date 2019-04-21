"Минирования" во Львове не подтвердились, в Киеве - 5 "заминированных" церквей и маркеты

Ни одно из сообщений о "минировании" во Львове не подтвердилось, в Киеве полиция проверяет информацию о "минировании" 5 церквей и супермаркетов "Ашан".

По данным управления полиции во Львовской обл., 21 апреля в период с 13:20 до 17:30 в полицию поступило пять анонимных сообщений о заминировании объектов во Львове - двух торгово-развлекательных центров, вокзала и дважды - Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

"Правоохранители устанавливают личности анонимов, которые предоставили ложные сообщения", - говорится в сообщении.

В Киеве полиция проверяет сообщение о минировании пяти церквей и гипермаркетов "Ашан" в Киеве и Днепре. Из "заминированных" помещений проводится эвакуация.

Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, за минувшие сутки в полицию поступило 18 сообщений о заминировании - в Харькове 9, во Львове - 4, в Одессе - 3, в Волновахе Донецкой обл. - 1, в г. Новая Каховка Херсонской обл. - 1.

"Минировали" буквально все подряд: от объектов транспортной и торговой инфраструктуры - до гидроэлектростанций и избирательных участков. Проведенными проверками подразделениями кинологов и взрывотехников взрывоопасных предметов не обнаружено", - отметил Тракало.

По фактам полиция открыла 4 уголовных производства по ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

По информации правоохранителей, сообщения о заминировании в основном поступали с оккупированных территорий, а также из Российской Федерации.

"По состоянию в настоящее время имеем новые "анонимки" о заминировании 5 культовых сооружений в Киеве, а также ряда объектов торговой сферы Киева, Киевской обл. и Днепра. На месте работают кинологи и взрывотехники", - сообщил спикер Нацполиции.

Позже глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что полиция в течение суток получила 22 сообщения о заминировании.