Порошенко подзвонив Зеленському

Чинний президент Петро Порошенко привітав свого опонента шоумена Володлимира Зеленського з перемогою на виборах.

Про це сам Зеленський сказав на брифінгу 21 квітня в своєму виборчому штабі.

"Тільки що він мене привітав з перемогою. Я дуже вдячний, що він мене привітав. Сказав, що я можу розраховувати на його допомогу в будь-який час. Він визнав перемогу мою і моєї команди. Це круто, ми об’єднуємо Україну", – сказав шоумен.