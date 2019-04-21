Порошенко позвонил Зеленскому

Действующий президент Петр Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Об этом сам Зеленский сказал на брифинге 21 апреля в своем избирательном штабе.

"Только что он меня поздравил с победой. Я очень благодарен, что он меня поздравил. Сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды. Это круто, мы объединяем Украину", - сказал шоумен.