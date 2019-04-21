Вибори: Явка трохи не дотягнула до показників першого туру
Неділя, 21 квітня 2019, 21:28
Станом на 20:00 явка у другому турі на виборах президента України сягнула 62,8%.
Такі дані оприлюднено на сайті Центрвиборчкому.
За даними ЦВК, показники охоплюють інформацію зі 199 територіальних виборчих округів.
Найвищий показник активності виборців зафіксовано у Львівській області, де проголосували 68,91% виборців та у Києві (68,05%), найнижчий - на Закарпатті - 47%.
За повідомленням ОПОРИ, явка на 20:00 21 квітня сягнула 61,6% з похибкою 0,8%.
Явка по регіонах України з похибкою 2,2% становила: у центрі України – 62%, на сході - 61,4%, на півдні - 60,2%, на заході - 60,9%.
Нагадаємо,
- 31 березня станом на 20:00, відповідно до даних зі 198 округів, явка сягнула 63,48%. Найактивніше голосували жителі Львівської (68,88%) та Волинської (68,33%) областей та міста Києва (67,99%).
Українська правда