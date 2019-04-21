Вибори: Явка трохи не дотягнула до показників першого туру

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Неділя, 21 квітня 2019, 21:28

Станом на 20:00 явка у другому турі на виборах президента України сягнула 62,8%.

Такі дані оприлюднено на сайті Центрвиборчкому. 

За даними ЦВК, показники охоплюють інформацію зі 199 територіальних виборчих округів. 

Найвищий показник активності виборців зафіксовано у Львівській області, де проголосували 68,91% виборців та у Києві (68,05%), найнижчий  - на Закарпатті - 47%. 

За повідомленням ОПОРИ, явка на 20:00 21 квітня сягнула 61,6% з похибкою 0,8%. 

Явка по регіонах України з похибкою 2,2% становила: у центрі України – 62%, на сході - 61,4%, на півдні - 60,2%, на заході - 60,9%.

 

Нагадаємо, 

  • 31 березня станом на 20:00, відповідно до даних зі 198 округів, явка сягнула 63,48%. Найактивніше голосували жителі Львівської (68,88%) та Волинської (68,33%) областей та міста Києва (67,99%).

Українська правда

Теми: вибори президента 2019 ЦВК


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