Выборы: Явка немного не дотянула до показателей первого тура

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 21:28

По состоянию на 20:00 явка во втором туре на выборах президента Украины достигла 62,8%.

Такие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

По данным ЦИК, показатели охватывают информацию со 199 территориальных избирательных округов.

Самый высокий показатель активности избирателей зафиксирован во Львовской области, где проголосовали 68,91% избирателей и в Киеве (68,05%), самый низкий - на Закарпатье - 47%.

Напомним,

  • 31 марта по состоянию на 20:00, согласно данным из 198 округов, явка составила 63,48%. Активнее всего голосовали жители Львовской (68,88%) и Волынской (68,33%) областей и города Киева (67,99%).

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019 ЦИК


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