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Выборы: Явка немного не дотянула до показателей первого тура

Воскресенье, 21 апреля 2019, 21:28

По состоянию на 20:00 явка во втором туре на выборах президента Украины достигла 62,8%.

Такие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

По данным ЦИК, показатели охватывают информацию со 199 территориальных избирательных округов.

Самый высокий показатель активности избирателей зафиксирован во Львовской области, где проголосовали 68,91% избирателей и в Киеве (68,05%), самый низкий - на Закарпатье - 47%.

По сообщению ОПОРЫ, явка на 20:00 21 апреля достигла 61,6% с погрешностью 0,8%.

Явка по регионам Украины с погрешностью 2,2% составила: в центре Украины - 62%, на востоке - 61,4%, на юге - 60,2%, на западе - 60,9%.

 

Напомним,

  • 31 марта по состоянию на 20:00, согласно данным из 198 округов, явка составила 63,48%. Активнее всего голосовали жители Львовской (68,88%) и Волынской (68,33%) областей и города Киева (67,99%).

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ЦИК
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