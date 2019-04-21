Выборы: Явка немного не дотянула до показателей первого тура

По состоянию на 20:00 явка во втором туре на выборах президента Украины достигла 62,8%.

Такие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

По данным ЦИК, показатели охватывают информацию со 199 территориальных избирательных округов.

Самый высокий показатель активности избирателей зафиксирован во Львовской области, где проголосовали 68,91% избирателей и в Киеве (68,05%), самый низкий - на Закарпатье - 47%.

Напомним,