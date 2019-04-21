Зеленський дав зрозуміти, що Луценко втратить посаду

Кандидат у президенти шоумен Володимир Зеленський обіцяє нові кадрові призначення, але не дає конкретики.

Про це сам Зеленський сказав на брифінгу 21 квітня в своєму виборчому штабі, відповідаючи на запитання журналістів.

"Перші кадрові призначення? Через це буде окрема прес-конференція", – сказав шоумен.

На іншу репліку щодо Юрія Луценка на посаді генерального прокурора Зеленський відреагував наступним чином:

"Луценко – це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. І це відноситься не тільки до Луценка".

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На прохання назвати команду поіменно Зеленський парирував: "Ви знаєте, що на 7 років у нас (обраний –ред.) голова Нацбанку України?".

"Ми представили всіх експертів нашого колективу – експертів партії "Слуга народу", експертів нашого передвиборчого процесу... Я не знаю, які ви бачили прізвища до цього – я їх не затверджував. Найближчим часом – у нас ще є час – ми представимо команду", – запевнив шоумен.

"З приводу Генштабу – у нас є дуже серйозні хлопці, які мають авторитет у армії. Це діючі генерали. Ви обов’язково їх побачите, побачите весь склад команди Володимира Зеленського", – сказав Зеленський, заявивши, що наразі "не має права називати імена цих людей".

"Просто не маю права, бо є домовленість із цими генералами", – сказав він.

На намагання журналістів додати ще запитання, команда перепросила, а сам Зеленський просто відрізав: "Шановні журналісти, дякуємо за все. Дякуємо вам".