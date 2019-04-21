Зеленский дал понять, что Луценко потеряет должность

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 21:35

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский обещает новые кадровые назначения, но не дает конкретики.

Об этом сам Зеленский сказал на брифинге 21 апреля в своем избирательном штабе, отвечая на вопросы журналистов.

"Первые кадровые назначения? Относительно этого будет отдельная пресс-конференция", - сказал шоумен.

На другую реплику касательно Юрия Луценко в должности генерального прокурора Зеленский отреагировал следующим образом:

"Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это относится не только к Луценко".

Украинская правда



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