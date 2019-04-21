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Зеленский дал понять, что Луценко потеряет должность

Воскресенье, 21 апреля 2019, 21:35
Зеленский дал понять, что Луценко потеряет должность

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский обещает новые кадровые назначения, но не дает конкретики.

Об этом сам Зеленский сказал на брифинге 21 апреля в своем избирательном штабе, отвечая на вопросы журналистов.

"Первые кадровые назначения? Относительно этого будет отдельная пресс-конференция", - сказал шоумен.

На другую реплику касательно Юрия Луценко в должности генерального прокурора Зеленский отреагировал следующим образом:

"Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это относится не только к Луценко".

 

На просьбу назвать команду поименно Зеленский парировал: "Вы знаете, что на 7 лет у нас (избран -ред.) председатель Нацбанка Украины?".

"Мы представили всех экспертов нашего коллектива - экспертов партии "Слуга народа", экспертов нашего предвыборного процесса... Я не знаю, какие вы видели фамилии до этого - я их не утверждал. В ближайшее время - у нас еще есть время - мы представим команду", - заверил шоумен.

"По поводу Генштаба - у нас есть очень серьезные ребята, которые имеют авторитет в армии. Это действующие генералы. Вы обязательно их увидите, увидите весь состав команды Владимира Зеленского", - сказал Зеленский, заявив, что пока "не имеет права называть имена этих людей".

"Просто не имею права, потому что есть договоренность с этими генералами", - сказал он.

На попытки журналистов поставить еще вопросы, команда извинилась, а сам Зеленский просто отрезал: "Уважаемые журналисты, спасибо за все. Спасибо".

Украинская правда

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