Зеленский дал понять, что Луценко потеряет должность
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Воскресенье, 21 апреля 2019, 21:35
Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский обещает новые кадровые назначения, но не дает конкретики.
Об этом сам Зеленский сказал на брифинге 21 апреля в своем избирательном штабе, отвечая на вопросы журналистов.
"Первые кадровые назначения? Относительно этого будет отдельная пресс-конференция", - сказал шоумен.
На другую реплику касательно Юрия Луценко в должности генерального прокурора Зеленский отреагировал следующим образом:
"Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это относится не только к Луценко".
Украинская правда
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