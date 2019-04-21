Соціологи показали остаточні дані екзит-полу

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Неділя, 21 квітня 2019, 21:59

Результати національного екзит-полу свідчать про переконливу перемогу шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів президента.

Результати опитування станом на час закриття виборчих дільниць – 20.00 оприлюдені на прес-конференції ввечері 21 квітня.

"За" Зеленського – 73% респондентів, чинний глава держави Петро Порошенко отримав 25,5% електоральної підтримки.

 

Зіпсували бюлетень 1,5%.

Було опитано 14 561 особу на 300 виборчих дільницях.

Українська правда

Теми: вибори президента 2019 соціологія


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