Социологи показали окончательные данные экзит-пола

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 21:59

Результаты национального экзит-пола свидетельствуют об убедительной победе шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента.

Результаты опроса по состоянию на момент закрытия избирательных участков - 20.00 обнародованы на пресс-конференции вечером 21 апреля.

"За" Зеленского - 73% респондентов, действующий глава государства Петр Порошенко получил 25,5% электоральной поддержки.

 

Испортили бюллетень 1,5%.

Был опрошен 14 561 человек на 300 избирательных участках.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019


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