Социологи показали окончательные данные экзит-пола
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Воскресенье, 21 апреля 2019, 21:59
Результаты национального экзит-пола свидетельствуют об убедительной победе шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента.
Результаты опроса по состоянию на момент закрытия избирательных участков - 20.00 обнародованы на пресс-конференции вечером 21 апреля.
"За" Зеленского - 73% респондентов, действующий глава государства Петр Порошенко получил 25,5% электоральной поддержки.
Испортили бюллетень 1,5%.
Был опрошен 14 561 человек на 300 избирательных участках.
Украинская правда
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