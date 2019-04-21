Социологи показали окончательные данные экзит-пола

Результаты национального экзит-пола свидетельствуют об убедительной победе шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента.

Результаты опроса по состоянию на момент закрытия избирательных участков - 20.00 обнародованы на пресс-конференции вечером 21 апреля.

"За" Зеленского - 73% респондентов, действующий глава государства Петр Порошенко получил 25,5% электоральной поддержки.

Испортили бюллетень 1,5%.

Был опрошен 14 561 человек на 300 избирательных участках.