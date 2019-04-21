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У Європі та США кажуть про потребу підтримувати Україну за президента Зеленського

Неділя, 21 квітня 2019, 22:22

Від західних політиків та представників експертної спільноти звучать заяви про потребу зберегти підтримку України після зміни президента.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Західні коментатори наголошують на тому, що вибори пройшли у відповідності до стандартів.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, зокрема, послався на заяву Петра Порошенка, у якій той закликав Захід підтримувати Україну. Пайфер нині є експертом вашингтонського Брукінгз-центра. "Україна сьогодні підтвердила що є демократією. Вона заслуговує на підтримку Заходу" - написав дипломат.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс наголосив, що Захід має поважати вибір громадян України.

"Україна вирішила, що потребує змін. Ми поважаємо цей вибір та віримо, що ці зміни вестимуть до подальшої лібералізації, подальших реформ, подальшої інтеграції до євроатлантичної сім’ї. Надто багато було у це вкладено, надто багато крові пролито", - написав він англійською, та додав українською: "Україна - це Європа!".

А один з ключових політиків Литви, що опікуються Україною, екс-прем'єр Андрюс Кубілюс, у неділю приїхав у штаб Зеленського у Києві.

Французький філософ Бернар-Анрі Леві підкреслив цікаву деталь: що після цих виборів склалася унікальна ситуація, коли Україна стала єдиною державою у світі, окрім Ізраїля, де посади президента та прем’єра обіймають, євреї за національністю. Леві, який був посередником у організації зустрічі Зеленського із президентом Франції Макроном, заявив, що у цій ситуації потрібно віддати шану Порошенку і вітати Зеленського із перемогою.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄССШАЗеленськийвибори президента 2019
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