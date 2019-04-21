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В Европе и США говорят о необходимости поддерживать Украину при президенте Зеленском

Воскресенье, 21 апреля 2019, 22:22

От западных политиков и представителей экспертного сообщества звучат заявления о необходимости сохранить поддержку Украины после смены президента.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Западные комментаторы отмечают, что выборы прошли в соответствии со стандартами.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, в частности, сослался на заявление Петра Порошенко, в котором тот призвал Запад поддерживать Украину. Пайфер сейчас является экспертом вашингтонского Брукингз-центра. "Украина сегодня подтвердила, что является демократией. Она заслуживает поддержки Запада", - написал дипломат.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что Запад должен уважать выбор граждан Украины.

"Украина решила, что нуждается в изменениях. Мы уважаем этот выбор и верим, что эти изменения приведут к дальнейшей либерализации, дальнейшим реформам, дальнейшей интеграции в евроатлантическую семью. Слишком много было в это вложено, слишком много крови пролито", - написал он на английском, и добавил по-украински: "Украина - это Европа!"

Примечательно, что один из ключевых политиков Литвы, занимающийся Украиной, экс-премьер Андрюс Кубилюс в воскресенье приехал в штаб Зеленского в Киеве.

Французский философ Бернар-Анри Леви подчеркнул интересную деталь: после этих выборов сложилась уникальная ситуация, когда Украина стала единственным государством в мире, кроме Израиля, где должности президента и премьера занимают евреи по национальности. Леви, который был посредником в организации встречи Зеленского с президентом Франции Макрона, заявил, что в этой ситуации надо отдать должное работе Порошенко и поздравить Зеленского с победой.

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Темы: ЕССШАЗеленскийвыборы президента 2019
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