Генсек НАТО привітав Зеленського і заявив, на що розраховує

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Неділя, 21 квітня 2019, 23:48

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні.

Про це Столтенберг повідомив у своєму офіційному твіттері, пише "Європейська правда". 

"Вітаю Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні", - заявив зокрема Столтенберг.

Генсек наголосив, що українська держава залишається партнером Альянсу попри зміну президента.

"Україна – це вагомий партнер НАТО, тому ми розраховуємо на продовження співпраці з нею", - наголосив Єнс Столтенерг.

Нагадаємо,

  • Перший європейський лідер вже офіційно привітав Зеленського.
  • У Європі та США заявили про потребу підтримувати Україну за нового президента.

Теми: вибори президента 2019 Зеленський НАТО
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