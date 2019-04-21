Генсек НАТО привітав Зеленського і заявив, на що розраховує

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні.

Про це Столтенберг повідомив у своєму офіційному твіттері, пише "Європейська правда".

"Вітаю Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні", - заявив зокрема Столтенберг.

Генсек наголосив, що українська держава залишається партнером Альянсу попри зміну президента.

"Україна – це вагомий партнер НАТО, тому ми розраховуємо на продовження співпраці з нею", - наголосив Єнс Столтенерг.

Нагадаємо,