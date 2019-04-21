Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО привітав Зеленського і заявив, на що розраховує

Неділя, 21 квітня 2019, 23:48

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні.

Про це Столтенберг повідомив у своєму офіційному твіттері, пише "Європейська правда". 

"Вітаю Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні", - заявив зокрема Столтенберг.

Генсек наголосив, що українська держава залишається партнером Альянсу попри зміну президента.

"Україна – це вагомий партнер НАТО, тому ми розраховуємо на продовження співпраці з нею", - наголосив Єнс Столтенерг.

Нагадаємо:

  • Зеленського з перемогою вже привітав президент Польщі Анджей Дуда.
  • У Європі та США заявили про потребу підтримувати Україну за нового президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ЗеленськийНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
вибори президента 2019
Десять українців
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Як YouTube допоміг Зеленському стати президентом
2019 у статтях "Української правди". Чим жила країна
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: