Генсек НАТО привітав Зеленського і заявив, на що розраховує
Неділя, 21 квітня 2019, 23:48
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні.
Про це Столтенберг повідомив у своєму офіційному твіттері, пише "Європейська правда".
"Вітаю Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні", - заявив зокрема Столтенберг.
Генсек наголосив, що українська держава залишається партнером Альянсу попри зміну президента.
"Україна – це вагомий партнер НАТО, тому ми розраховуємо на продовження співпраці з нею", - наголосив Єнс Столтенерг.
Нагадаємо:
- Зеленського з перемогою вже привітав президент Польщі Анджей Дуда.
- У Європі та США заявили про потребу підтримувати Україну за нового президента.