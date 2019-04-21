Генсек НАТО поздравил Зеленского и заявил, на что рассчитывает

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 23:48

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

Об этом Столтенберг сообщил в своем официальном твиттере, пишет "Европейская правда".

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине", - заявил в частности Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что украинское государство остается партнером Альянса несмотря на смену президента.

"Украина - это весомый партнер НАТО, поэтому мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с ней", - подчеркнул Йенс Столтенерг.

Напомним,

  • Первый европейский лидер уже официально поздравил Владимира Зеленского.
  • В Европе и США говорят о необходимости поддерживать Украину при новом президенте.

Темы: выборы президента 2019 Зеленский НАТО


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