Генсек НАТО поздравил Зеленского и заявил, на что рассчитывает

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

Об этом Столтенберг сообщил в своем официальном твиттере, пишет "Европейская правда".

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине", - заявил в частности Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что украинское государство остается партнером Альянса несмотря на смену президента.

"Украина - это весомый партнер НАТО, поэтому мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с ней", - подчеркнул Йенс Столтенерг.

Напомним,