Генсек НАТО поздравил Зеленского и заявил, на что рассчитывает
Воскресенье, 21 апреля 2019, 23:48
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.
Об этом Столтенберг сообщил в своем официальном твиттере, пишет "Европейская правда".
"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине", - заявил в частности Столтенберг.
Генсек подчеркнул, что украинское государство остается партнером Альянса несмотря на смену президента.
"Украина - это весомый партнер НАТО, поэтому мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с ней", - подчеркнул Йенс Столтенерг.
Напомним:
- Зеленского уже поздравил c победой президент Польши Анжей Дуда.
- В Европе и США говорят о необходимости поддерживать Украину при новом президенте.