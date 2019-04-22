Кличко: Влітку надовго гарячу воду киянам не відключатимуть

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці цього літа не буде такого довготривалого відключення, як це було минулого року.

Про це він сказав журналістам, передає "Укрінформ".

"У цьому році будуть роботи по заміні труб. Тільки із цим можуть бути пов'язані короткострокові відключення води, але такого масового відключення, як було у минулому році, у цьому році не буде", - запевнив Кличко.

За його словами, у 2018 році були серйозні проблеми, але столична влада таки повернула "Київенерго" у власність громади.

"І не таємниця, що були великі змагання з НАК "Нафтогаз", заручниками яких стали кияни", - додав мер.

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