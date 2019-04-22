Кличко: Летом надолго горячую воду киевлянам отключать не будут

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице этим летом не будет такого длительного отключения горячего водоснабжения, как это было в прошлом году.

Об этом он сказал журналистам, передает "Укринформ".

"В этом году будут работы по замене труб. Только с этим могут быть связаны краткосрочные отключения воды, но такого массового отключения, как было в прошлом году, в этом году не будет", - заверил Кличко.

По его словам, в 2018 году были серьезные проблемы, но столичная власть таки вернула "Киевэнерго" в собственность общины.

"И не секрет, что біли крупные соревнования с НАК "Нафтогаз", заложниками которых стали киевляне", - добавил мэр.

Напомним: