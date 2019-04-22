Зеленський вже поговорив телефоном із Трампом

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Понеділок, 22 квітня 2019, 00:37

Переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському зателефонував президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляють кореспонденти УП з посиланням на власні джерела у штабі Зеленського. Телефонна розмова відбулася за ініціативою американської сторони.

Нагадаємо:

Українська правда

Теми: Трамп США Зеленський вибори президента 2019
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