Зеленський вже поговорив телефоном із Трампом
Понеділок, 22 квітня 2019, 00:37
Переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському зателефонував президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляють кореспонденти УП з посиланням на власні джерела у штабі Зеленського. Телефонна розмова відбулася за ініціативою американської сторони.
Джерела кажуть, що Трамп щойно привітав Зеленського з перемогою і «блискучою кампанією» #вибори— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
Нагадаємо:
- Раніше посольство США офіційно привітало Зеленського та згадало про Порошенка. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.
- А першою стала його телефона розмова із польським коллегою Дудою.
Українська правда