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Зеленский уже поговорил по телефону с Трампом

Понедельник, 22 апреля 2019, 00:37
Зеленский уже поговорил по телефону с Трампом

Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщают корреспонденты УП со ссылкой на собственные источники в штабе Зеленского. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Напомним:

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Темы: ТрампСШАЗеленскийвыборы президента 2019
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