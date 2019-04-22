Зеленский уже поговорил по телефону с Трампом

Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщают корреспонденты УП со ссылкой на собственные источники в штабе Зеленского. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Джерела кажуть, що Трамп щойно привітав Зеленського з перемогою і «блискучою кампанією» #вибори — Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.

Напомним: