Зеленский уже поговорил по телефону с Трампом
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Понедельник, 22 апреля 2019, 00:37
Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщают корреспонденты УП со ссылкой на собственные источники в штабе Зеленского. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Джерела кажуть, що Трамп щойно привітав Зеленського з перемогою і «блискучою кампанією» #вибори— Roman Kravets (@RomanKravets) 21 квітня 2019 р.
Напомним:
- Ранее посольство США официально поздравило Зеленского и вспомнило о Порошенко. Также победитель выборов пообщался с президентом Франции Макрона.
- А первым стал его телефонный разговор с польским коллегой Дудой.