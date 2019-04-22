На Майдані чоловік викрав авто патрульних та поранив поліцейську, його затримали

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Понеділок, 22 квітня 2019, 01:49

На Майдані Незалежності у Києві ввечері 21 квітня чоловік викрав поліцейський автомобіль та збив на ньому патрульну. Нападника затримали.

Про це у Facebook повідомила прес-служба патрульної поліції.

Зазначається, що патрульні відпрацьовували виклик на Майдані, коли до службового автомобіля Toyota Prius раптово підбіг невідомий чоловік та сів за кермо.

"Далі, різко натиснувши на педаль газу, чоловік розпочав рух, при цьому збив патрульну поліцейську, яка намагалася його зупинити, та здійснив викрадення службового авто.

Через деякий час, в ході організованих заходів по переслідуванню, на Залізничному шосе, 7, викрадений службовий автомобіль було заблоковано та зупинено екіпажами патрульної поліції, зловмисника затримано згідно ст. 208 КПК", - йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Патрульну госпіталізували з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Її стан оцінюють як задовільний.

Українська правда

Теми: поліція Київ
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