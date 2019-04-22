Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Майдані чоловік викрав авто патрульних та поранив поліцейську, його затримали

Понеділок, 22 квітня 2019, 01:49

На Майдані Незалежності у Києві ввечері 21 квітня чоловік викрав поліцейський автомобіль та збив на ньому патрульну. Нападника затримали.

Про це у Facebook повідомила прес-служба патрульної поліції.

Зазначається, що патрульні відпрацьовували виклик на Майдані, коли до службового автомобіля Toyota Prius раптово підбіг невідомий чоловік та сів за кермо.

"Далі, різко натиснувши на педаль газу, чоловік розпочав рух, при цьому збив патрульну поліцейську, яка намагалася його зупинити, та здійснив викрадення службового авто.

Через деякий час, в ході організованих заходів по переслідуванню, на Залізничному шосе, 7, викрадений службовий автомобіль було заблоковано та зупинено екіпажами патрульної поліції, зловмисника затримано згідно ст. 208 КПК", - йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Патрульну госпіталізували з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Її стан оцінюють як задовільний.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
Усі новини...
Реклама: