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На Майдане мужчна угнал авто патрульных и ранил полицейскую, его задержали

Понедельник, 22 апреля 2019, 01:49

На Майдане Независимости в Киеве вечером 21 апреля мужчина похитил полицейский автомобиль и сбил на нем патрульную. Нападавшего задержали.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Отмечается, что патрульные отрабатывали вызов на Майдане, когда к служебному автомобилю Toyota Prius внезапно подбежал неизвестный мужчина и сел за руль.

"Далее, резко нажав на педаль газа, мужчина начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил похищение служебного авто.

Через некоторое время, в ходе организованных мероприятий по преследованию, на Железнодорожном шоссе, 7, похищенный служебный автомобиль был заблокирован и остановлен экипажами патрульной полиции, злоумышленник задержан согласно ст. 208 УПК", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Патрульную госпитализировали с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Украинская правда

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Темы: полицияКиев
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