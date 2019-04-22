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Волкер розповів, про що Трамп говорив із Зеленським

Понеділок, 22 квітня 2019, 03:57

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з переможцем виборів президента України Володимиром Зеленським пообіцяв, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності.

Про це повідомив у Twitter спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Президент Трамп зателефонував привітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах та український народ з мирними та демократичними виборами. Ми і надалі будемо підтримувати зусилля України у відновленні територіальної цілісності та протидії агресії", - написав Волкер.

Він також подякував чинному президенту Петру Порошенку за "його сміливість керувати Україною у надзвичайно важкий час і за його відданість демократичним інституціям та за прийняття волі українського народу".

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ЗеленськийТрамп
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