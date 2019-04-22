Волкер розповів, про що Трамп говорив із Зеленським
Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з переможцем виборів президента України Володимиром Зеленським пообіцяв, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності.
Про це повідомив у Twitter спецпредставник США з питань України Курт Волкер.
"Президент Трамп зателефонував привітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах та український народ з мирними та демократичними виборами. Ми і надалі будемо підтримувати зусилля України у відновленні територіальної цілісності та протидії агресії", - написав Волкер.
Він також подякував чинному президенту Петру Порошенку за "його сміливість керувати Україною у надзвичайно важкий час і за його відданість демократичним інституціям та за прийняття волі українського народу".
Нагадаємо:
- Переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському зателефонував президент США Дональд Трамп. Телефонна розмова відбулася за ініціативою американської сторони.
- Раніше посольство США офіційно привітало Зеленського та згадало про Порошенка. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.
- А першою стала його телефона розмова із польським коллегою Дудою.