Волкер рассказал, о чем Трамп говорил с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.

Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии", - написал Волкер.

Он также поблагодарил действующего президента Петра Порошенко за "его смелость управлять Украиной в чрезвычайно трудное время и за его приверженность демократическим институтам и принятие воли украинского народа".

Напомним: