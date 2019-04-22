Волкер рассказал, о чем Трамп говорил с Зеленским

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Понедельник, 22 апреля 2019, 03:57

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.

Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии", - написал Волкер.

Он также поблагодарил действующего президента Петра Порошенко за "его смелость управлять Украиной в чрезвычайно трудное время и за его приверженность демократическим институтам и принятие воли украинского народа".

Напомним:

  • Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
  • Ранее посольство США официально поздравило Зеленского и вспомнило о Порошенко. Также победитель выборов пообщался с президентом Франции Макрона.
  • А первым стал его телефонный разговор с польским коллегой Дудой.

Украинская правда

Темы: Зеленский Трамп
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