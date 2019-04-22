Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер рассказал, о чем Трамп говорил с Зеленским

Понедельник, 22 апреля 2019, 03:57

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.

Об этом сообщил в Twitter спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и дальше поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и отражения агрессии", - написал Волкер.

Он также поблагодарил действующего президента Петра Порошенко за "его смелость управлять Украиной в чрезвычайно трудное время и за его приверженность демократическим институтам и принятие воли украинского народа".

Напомним:

  • Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
  • Ранее посольство США официально поздравило Зеленского и вспомнило о Порошенко. Также победитель выборов пообщался с президентом Франции Макрона.
  • А первым стал его телефонный разговор с польским коллегой Дудой.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Зеленский
Украина будет в НАТО – Зеленский
СМИ узнали, зачем Зеленский написал гневное сообщение на пути к саммиту НАТО
Зеленский верит в победу через год
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: