Вибухи на Шрі-Ланці: кількість загиблих зросла до 262

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Понеділок, 22 квітня 2019, 04:55

Кількість загиблих внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці зросла до 262 осіб, більше 452 - отримали поранення.

Про це повідомляє портал Newsfirst.

Західні ЗМІ пишуть, що до вибухів може бути причетним місцеве радикальне угруповання "Таухід джаамат". За даними поліції, заараштовано 13 осіб, яких пов'язують з нападом.

Нагадаємо:

  • У неділю на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях, в результаті якої загинули близько 160 осіб. Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
  • За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
  • Водночас, у результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.

Українська правда

Теми: вибух жертви
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