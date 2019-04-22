Вибухи на Шрі-Ланці: кількість загиблих зросла до 262
Понеділок, 22 квітня 2019, 04:55
Кількість загиблих внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці зросла до 262 осіб, більше 452 - отримали поранення.
Про це повідомляє портал Newsfirst.
Західні ЗМІ пишуть, що до вибухів може бути причетним місцеве радикальне угруповання "Таухід джаамат". За даними поліції, заараштовано 13 осіб, яких пов'язують з нападом.
Нагадаємо:
- У неділю на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях, в результаті якої загинули близько 160 осіб. Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
- За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
- Водночас, у результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
Українська правда