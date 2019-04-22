Вибухи на Шрі-Ланці: кількість загиблих зросла до 262

Кількість загиблих внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці зросла до 262 осіб, більше 452 - отримали поранення.

Про це повідомляє портал Newsfirst.

Західні ЗМІ пишуть, що до вибухів може бути причетним місцеве радикальне угруповання "Таухід джаамат". За даними поліції, заараштовано 13 осіб, яких пов'язують з нападом.

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