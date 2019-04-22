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Взрывы на Шри-Ланке: число погибших возросло до 262

Понедельник, 22 апреля 2019, 04:55

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 262 человек, более 452 - получили ранения.

Об этом сообщает портал Newsfirst.

Западные СМИ пишут, что к взрывам может быть причастной местная радикальная группировка "Таухид джаамат". По данным полиции, арестованы 13 человек, связанных с нападением.

Напомним:

  • В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
  • По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
  • В то же время, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли гражданеВеликобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Украинская правда

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Темы: взрывжертвы
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