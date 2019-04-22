Взрывы на Шри-Ланке: число погибших возросло до 262

269 просмотров
Понедельник, 22 апреля 2019, 04:55

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 262 человек, более 452 - получили ранения.

Об этом сообщает портал Newsfirst.

Западные СМИ пишут, что к взрывам может быть причастной местная радикальная группировка "Таухид джаамат". По данным полиции, арестованы 13 человек, связанных с нападением.

Напомним:

  • В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
  • По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
  • В то же время, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли гражданеВеликобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Украинская правда

Темы: взрыв жертвы
powered by lun.ua
Материалы по теме
На Шри-Ланке новые взрывы, есть погибшие 21 апреля 2019, 12:10
Предварительно, украинцев нет среди погибших на Шри-Ланке - МИД 21 апреля 2019, 11:58
Шри-Ланка: более 150 жертв, среди них иностранцы 21 апреля 2019, 09:54
Все новости
Главные новости
ЦИК обработала почти половину протоколов, Зеленский имеет 73% поддержки
Зеленский уже поговорил по телефону с Трампом
ЦИК подсчитала 5% протоколов
Социологи показали окончательные данные экзит-пола
Все новости
психология

Как говорить с детьми о военной агрессии, теракт и нападение?

Фото

10 забавных комиксов о беременности

ted

4 выступления TED о математике любви и причины измен

Фото

Невероятные изображения воздушного шарика, что взрывается

Поиск по сайту
Архив
Весь архів