Взрывы на Шри-Ланке: число погибших возросло до 262

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 262 человек, более 452 - получили ранения.

Об этом сообщает портал Newsfirst.

Западные СМИ пишут, что к взрывам может быть причастной местная радикальная группировка "Таухид джаамат". По данным полиции, арестованы 13 человек, связанных с нападением.

Напомним: