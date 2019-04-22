Взрывы на Шри-Ланке: число погибших возросло до 262
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Понедельник, 22 апреля 2019, 04:55
Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 262 человек, более 452 - получили ранения.
Об этом сообщает портал Newsfirst.
Западные СМИ пишут, что к взрывам может быть причастной местная радикальная группировка "Таухид джаамат". По данным полиции, арестованы 13 человек, связанных с нападением.
Напомним:
- В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
- По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
- В то же время, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли гражданеВеликобритании, Нидерландов, Португалии и США.
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