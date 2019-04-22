Дружина Зеленського про статус першої леді: Це страшно

Дружина Володимира Зеленського, який переміг у президентських виборах в Україні, Олена заявила, що хотіла би залишитися поза інформаційним полем і надалі займатися своєю роботою у "Студії Квартал 95".

Про це вона сказала в інтервю BBC news Україна.

Так, на питання ,чим вона збирається займатися на посаді першої леді, Зеленська відповіла, що серйозно про це ще не думала.

"Але якщо це можливо, я б хотіла займатись тим, чим я займалась. З іншого боку, мені кажуть: є ж перші леді, які створюють фонди і займаються благодійністю. Я дуже серйозно до цього ставлюся, адже це величезна відповідальність", - сказала вона.

"В це треба повністю зануритись і я з цього приводу переживаю. З іншого боку, я розумію, що така персона, як перша леді, може привернути увагу до проблем тих, хто дійсно може допомогти. Тобто це персона, яка може гарантувати результат", - додала вона.

Олена Зеленська зазначила, що працює сценаристом в "Студії Квартал 95".

"Ми пишемо смішне, вдало чи невдало - це вже оцінюють глядачі. Ми це робимо вже понад 15 років і якщо глядачам це не набридло дивитися, то це, мабуть, успішно", - сказала дружина Зеленського.

"Мені подобається те, чим я займаюсь, адже насправді робота має приносити задоволення. Те, що я роблю, приносить мені максимум задоволення", - наголосила вона.

Зеленська розповіла, що чоловік запропонував їй вийти з інформаційного поля.

"Він мені взагалі сказав, що ти можеш ніде не бути, повністю вийти з інформаційного поля і бути відсутньою в ньому. Чесно, я б хотіла бути відсутньою. Як вийде. Будемо думати, говорити. Можливо, тут є обов'язки, які неможливо на когось перекласти", - сказала вона.

На питання, чи страшно їй, Олена Зеленська відповіла: "Страшно, звичайно", хоча і налаштовує себе морально з Нового року, коли стало відомо про плани Володимира Зеленського балотуватися у президенти.

На питання, з ким з американських перших леді вона хотіла би поспілкуватися Мішель Обамою чи Меланією Трамп, Зеленська відповіла, що цікавіше було би поговорити з першою.

"Мені здається, вона більш людяна і це якраз основна якість, яку Володимир намагається принести в українську політику. Щоб ми не забували, в першу чергу, бути звичайними людьми. Щоб ми не робили з себе портретів, які мають висіти в кожному кабінеті", - пояснила вона.

Також дружина Зеленського додала, що їй було б цікаво поспілкуватися і з Мариною Порошенко і підкреслила, що хоч вони і не знайомі особисто, але добре до неї ставиться "як до жінки та матері".

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